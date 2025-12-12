México vs Brasil: duelo de leyendas en el Estadio Azteca

Un espectáculo único en la capital

La capital mexicana se prepara para vivir un espectáculo sin precedentes: el partido de leyendas entre México y Brasil, programado para el 18 de abril de 2026 en el renovado Estadio Azteca, inmueble que será sede del partido inaugural del Mundial.

El anuncio se realizó durante la presentación oficial de la CDMX como Host City del Mundial 2026, en un evento que reunió autoridades deportivas y representantes de la FIFA.

Un choque de historia y tradición

Por México se espera la participación de figuras como Cuauhtémoc Blanco, Luis Hernández, Jared Borgetti y Claudio Suárez, referentes de distintas generaciones del Tri.

Brasil, por su parte, contará con nombres emblemáticos como Rivaldo, Ronaldinho, Cafú y Bebeto, quienes marcaron época en la verdeamarela.

El partido será un homenaje a la historia de ambos países en el fútbol mundial, recordando que México y Brasil han protagonizado duelos memorables en Copas del Mundo y torneos internacionales.

El Azteca rumbo al Mundial

El Estadio Azteca, con capacidad para más de 83 mil aficionados, será escenario de la inauguración del Mundial el 11 de junio de 2026, cuando México enfrente a Sudáfrica.

El partido de leyendas se convierte en un ensayo general para medir logística, seguridad y operación del inmueble, además de ofrecer un espectáculo para la afición mexicana.

Boletos y acceso

La organización adelantó que los boletos estarán disponibles a partir de enero de 2026 en plataformas oficiales de la Liga MX y Ticketmaster.

Se espera una alta demanda, pues el evento combina nostalgia, espectáculo y la oportunidad de ver juntos a ídolos de dos de las selecciones más importantes del mundo.