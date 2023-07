México vs Costa Rica juegan cuartos de final de la Copa Oro

Costa Rica y México se enfrentarán mañana sábado 8 de julio del 2023 en el duelo de cuartos de final de la Copa Oro, que se llevará a cabo en el AT&T Stadium, el ganador pasará a las semifinales del torneo regional de futbol.

Después de sufrir una derrota ante Qatar y asegurar el primer lugar en su grupo, la selección mexicana buscará con determinación su pase a las semifinales. Mientras tanto, los costarricenses, quienes finalizaron en el segundo lugar de su grupo, anhelan dar la sorpresa y avanzar en el torneo.

El encuentro entre Costa Rica y México está programado para el 8 de julio del 2023 en el estadio AT&T, con el pitido inicial esperado para las 19:30 horas, hora del Centro de México, existen diferentes opciones para poder ver el partido.

Los aficionados mexicanos tendrán diversas opciones para seguir cada momento del partido, ya sea a través de la televisión o mediante plataformas de streaming como TUDN, TV Azteca, VIX, ESPN, Star+, Canal 5.

A continuación, se presentan los posibles jugadores, con lo que ambos equipos habrán de disputar este compromiso, teniendo las miras a avanzar a la siguiente ronda:

México: Guillermo Ochoa, Julián Araujo, Edson Álvarez, Israel Reyes, Gerardo Arteaga, Luis Romo, Luis Chávez, Carlos Rodríguez, Ozziel Herrera, Santiago Giménez, Orbelin Pineda.

Costa Rica: Kevin Chamorro, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas, Jeffry Valverde, Wilmer Azofeifa, Cristopher Núñez, Celso Borges, Josimar Alcocer, Joel Campbell, Anthony Contreras y Francisco Calvo.

The Gold Cup knockout rounds are here 🙌 pic.twitter.com/CIIpYgD29g

— Gold Cup (@GoldCup) July 5, 2023