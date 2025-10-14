México vs Ecuador: horario, canal y dónde ver EN VIVO el partido de hoy desde el Estadio Akron

El Tri busca reencontrarse con su público

La Selección Mexicana enfrentará este martes 14 de octubre a Ecuador en el Estadio Akron, en lo que será una nueva oportunidad para mostrar avances en su camino rumbo al Mundial 2026.

El duelo llega tras la goleada ante Colombia, un resultado que dejó dudas sobre el rendimiento del equipo dirigido por Javier Aguirre.

Aunque el “Vasco” ha conseguido algunos triunfos importantes desde su llegada al banquillo, el Tri no ha logrado convencer del todo con su estilo de juego ni con la consistencia de sus actuaciones. La exigencia de la afición crece y el encuentro ante los ecuatorianos será clave para recuperar credibilidad.

Ecuador llega como una de las selecciones sudamericanas más sólidas de los últimos años, con una generación joven y talentosa. Para México, será un duelo de alta exigencia que pondrá a prueba su orden táctico y capacidad de respuesta.

“Este tipo de partidos sirven para medir el carácter del grupo. Queremos que el equipo se vea fuerte, compacto y con ambición”, habría comentado una fuente cercana al cuerpo técnico del Tri.

El equipo mexicano necesita no solo un resultado positivo, sino una actuación convincente que renueve la confianza tanto interna como externa.

En los 25 enfrentamientos oficiales entre ambas selecciones, México domina claramente con 14 victorias, 7 empates y solo 4 derrotas.

Sin embargo, el antecedente más reciente no fue favorable: en la Copa América 2024, ambos empataron 0-0, resultado que dejó al Tri eliminado por diferencia de goles.

Ese precedente añade presión al conjunto nacional, que buscará tomar revancha y cerrar la fecha FIFA con una imagen renovada.

Horario y dónde ver EN VIVO

El partido entre México y Ecuador se jugará este martes 14 de octubre de 2025 en el Estadio Akron de Guadalajara.

🕢 Hora: 20:30 (centro de México)

📺 Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX

El encuentro forma parte de la preparación rumbo al Mundial y podría definir ajustes clave en la alineación titular.

Lee más: Jorge Polanco impulsa con jonrón el triunfo de Marineros en la Serie de Campeonato MLB

Más que un amistoso

Con el Mundial cada vez más cerca, este enfrentamiento representa algo más que un partido de preparación. Es una oportunidad para que México recupere el ánimo, fortalezca su estilo de juego y reconecte con su afición.

El Tri sabe que no solo se juega un resultado, sino también la credibilidad de su proceso bajo la dirección de Aguirre.