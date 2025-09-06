¿México vs Japón hoy: dónde y a qué hora ver EN VIVO?

La Selección Mexicana de Futbol se enfrenta este sábado a Japón en su primer amistoso de la Fecha FIFA de septiembre, un duelo crucial para Javier Aguirre en la preparación rumbo al Mundial 2026, que podrás seguir en vivo desde Oakland, California.

El encuentro se disputará en el Oakland Coliseum, también conocido como Oakland Alameda County Coliseum, a las 20:00 horas CDMX (19:00 horas del Pacífico). Los aficionados podrán disfrutar de la acción EN VIVO a través de TUDN, Canal 5 y Azteca 7 en México, con opciones de streaming en ViX Premium y Azteca Deportes Network.

Este partido amistoso de México vs Japón es de gran importancia para el director Javier Aguirre y su cuerpo técnico, quienes buscan pulir su cuadro rumbo al Mundial 2026. La intención es utilizar estos enfrentamientos contra equipos de alto calibre para poner a punto al equipo y elegir al cuadro titular definitivo, de cara al papel de México como país anfitrión.

Javier Aguirre ha enfatizado la calidad del rival, señalando que Japón fue la primera selección en clasificar al Mundial 2026 a través de las eliminatorias, lo que le otorga un “valor añadido” al encuentro. Además, destacó que el “80 o 90 por ciento de sus futbolistas juega en ligas europeas”, lo que convierte a Japón en un equipo “muy competitivo”.

Este tipo de rivales asiáticos, junto con Corea del Sur (el próximo rival el martes), son fundamentales en la estrategia de Aguirre para enfrentar a diferentes tipos de selecciones y salir de la “burbuja” de Concacaf. Actualmente, Japón se ubica en el lugar 17 del ranking mundial, mientras que México ocupa el puesto 13.

Posibles alineaciones de México vs Japón

La Selección Mexicana, conocida como los “Gigantes de CONCACAF”, llega a este compromiso tras consagrarse campeona de la Copa Oro 2025 al vencer a Estados Unidos 2-1. Para este duelo, México contará con su legión extranjera. Una de las grandes novedades es el regreso de Hirving ‘Chucky’ Lozano, quien apunta como titular y podría desempeñarse como extremo izquierdo. La única baja confirmada es la de César Huerta por una sobrecarga muscular.

La posible alineación de México incluye a: Luis Malagón, Jesús Gallardo, Johan Vasquez, César Montes, Jorge Sánchez, Marcel Ruiz, Edson Álvarez, Gil Mora, Alexis Vega, Raúl Jiménez y Roberto Alvarado.

Por su parte, los “Samurai Blues”, campeones del Este de Asia, llegan tras vencer a Corea del Sur 0-1 en el Campeonato de la EAFF el 15 de julio. La nómina de Japón cuenta con destacadas figuras que militan en ligas europeas, como Wataru Endo (Liverpool) y Takefusa Kubo (Real Sociedad).

La posible alineación de Japón sería: Keisuke Osako, Taiyō Koga, Hayato Araki, Tomoya Ando, Yūki Sōma, Hayao Kawabe, Hayao Kawabe, Shō Inagaki, Henry Heroki Mochizuki, Taisei Miyashiro, Ryō Germain y Yuki Kakita.

Apuestas del encuentro México vs Japón

Según las apuestas de #RushBet, los momios al momento del partido favorecen ligeramente a México: México +148, Empate +245, Japón +180. Es importante recordar que los momios pueden cambiar antes y durante el encuentro.