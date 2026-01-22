México vs Panamá: horario y dónde ver el amistoso del Tri rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana de fútbol arranca su actividad este 2026 con un compromiso importante. El equipo nacional se encuentra en la Ciudad de Panamá para enfrentar un duelo amistoso contra el conjunto local. Este partido es parte de la preparación intensiva de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El escenario será el histórico Estadio Rommel Fernández, donde se espera un ambiente intenso.

El partido está programado para este jueves 22 de enero. Para los aficionados en Baja California Sur, el pitazo inicial será a las 18:00 horas (6:00 p.m.). Para quienes siguen la transmisión en el centro del país, la cita es a las 19:00 horas. Es una excelente oportunidad para ver los ajustes que ha realizado el “Vasco” Aguirre en el plantel tras los últimos resultados.

La transmisión por televisión será amplia para que nadie se quede fuera. El duelo se podrá seguir en señal abierta por Azteca 7 y Canal 5. La narración contará con las voces conocidas de Christian Martinoli y el “Doctor” García, además del análisis de Jorge Campos. También estará disponible en TUDN y en las plataformas digitales de TV Azteca Deportes de forma gratuita.

El reto de Javier Aguirre y la racha del Tri

El contexto del encuentro es de mucha presión para los nuestros. México llega con una racha de seis partidos sin conocer la victoria, por lo que ganar es fundamental para recuperar la confianza. Javier Aguirre busca probar nuevas variantes tácticas y observar a jugadores que puedan pelear un lugar en la lista definitiva para la justa mundialista que compartiremos con Estados Unidos y Canadá.

Por otro lado, Panamá llega en un gran momento físico y futbolístico. El equipo canalero se mantiene invicto en sus últimos compromisos, lo que los convierte en un sinodal muy exigente. Jugar en su casa siempre es complicado para el Tri, pero es el tipo de pruebas que se necesitan para medir el nivel real de competencia antes del torneo más importante del mundo.

Después de este compromiso, la Selección Mexicana no tendrá mucho descanso. El próximo 25 de enero enfrentarán a Bolivia en el segundo amistoso de esta gira de inicio de año. Los ojos de la afición sudcaliforniana y de todo el país estarán puestos en el desempeño colectivo, esperando que el 2026 sea el año en que el fútbol mexicano finalmente dé el salto de calidad esperado.

