México y los costos del Mundial 2026: señalan a Peña Nieto

A seis meses del arranque, surge el debate financiero

A menos de seis meses de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno federal ha señalado que los altos costos de organización en México se derivan de convenios firmados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Dichos acuerdos otorgan a la FIFA exenciones fiscales amplias, incluyendo la no aplicación de impuestos como ISR e IVA, además de beneficios en transporte y servicios públicos.

Indefensión legal y renegociaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Hacienda explicaron que el contrato original comprometía al país por hasta 10 años, dejando a México en una posición de “indefensión legal” frente al organismo rector del futbol.

Aunque el actual gobierno asegura haber renegociado los términos para limitar el impacto, el erario público seguirá absorbiendo gastos de:

Infraestructura

Seguridad

Operación logística

Mientras tanto, la FIFA incrementa el precio de los boletos sin aportar recursos directos.

Beneficios y cargas del torneo

El Mundial 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá, traerá futbol de élite y una derrama económica esperada en las sedes mexicanas.

Sin embargo, analistas advierten que, pese a los beneficios turísticos y comerciales, las exenciones fiscales representan una carga para las finanzas nacionales y locales.

Transparencia y deuda pública en discusión

El debate sobre la transparencia y la deuda pública continúa, con el gobierno actual insistiendo en que los costos son consecuencia de decisiones tomadas en el pasado.

La discusión sobre quién debe asumir la carga económica del torneo sigue abierta, en un país que espera tanto beneficios deportivos como responsabilidades fiscales.

El Mundial 2026 en México será un evento histórico, pero también un reto financiero. El Gobierno federal sostiene que los privilegios fiscales concedidos a la FIFA durante el sexenio de Peña Nieto explican los altos costos actuales, mientras que las renegociaciones buscan mitigar el impacto.

