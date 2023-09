MexTenis incumple promesa de cancha de tenis en Los Cabos: denuncia noveno regidor

“Lo importante no es lo que se promete, sino lo que se cumple”. Esta frase resume la falta de compromiso de MexTenis con la comunidad de Los Cabos, ya que a pesar de años de promesas, la instalación de una cancha pública de tenis sigue pendiente y sin un acuerdo formal. Este incumplimiento ha generado la indignación del noveno regidor, Linze Rodríguez González, quien ha detallado la situación en un video.

“MexTenis no cumple, sí, efectivamente; ese Abierto Los Cabos, que se llevó a cabo a inicios del mes de agosto, no ha cumplido con los compromisos, compromisos que se tenían pactados con el municipio de Los Cabos a cambio de la excepción de impuestos que les hemos hecho estos años. Desde el 2019, no paga un solo peso de impuestos y esto hablando de cifras millonarias, de millones de pesos, los cuales eran y se comprometieron a construir una cancha de tenis para los deportistas de Los Cabos, pero simplemente no han querido cumplir, poniendo miles de pretextos”.