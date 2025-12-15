Mhoni Vidente revela a los tres favoritos para ganar el Mundial 2026

La cuenta regresiva rumbo al Mundial de 2026 ya mueve expectativas dentro y fuera de la cancha, y ahora también en el terreno de las predicciones. La astróloga Mhoni Vidente aseguró que ya se perfilan tres selecciones con altas probabilidades de coronarse campeonas del mundo, de acuerdo con sus lecturas energéticas y astrológicas.

El torneo, que se disputará por primera vez en tres países —México, Estados Unidos y Canadá—, genera un contexto inédito que, según la vidente, influirá directamente en el desempeño de los equipos. Factores como la sede compartida, los movimientos planetarios y los ciclos energéticos jugarían un papel clave en el desarrollo del certamen.

Entre los equipos que Mhoni Vidente coloca como principales candidatos se encuentran potencias tradicionales del futbol mundial, combinados con historial competitivo sólido y plantillas que atraviesan procesos de renovación favorables. La astróloga sostiene que estas selecciones llegarán al torneo en su mejor momento futbolístico y emocional.

La vidente también anticipa que el Mundial de 2026 estará marcado por sorpresas importantes, eliminaciones inesperadas y partidos definidos por detalles mínimos, lo que elevará la tensión desde la fase de grupos hasta la final. A su juicio, la presión del escenario mundialista será determinante para separar a los contendientes reales del resto.

En el caso del país anfitrión, México, Mhoni señala que tendrá una participación destacada impulsada por el apoyo de su afición, aunque advierte que el reto será mantener la regularidad ante rivales de alto nivel. El desempeño del Tricolor dependerá, dice, de la disciplina y la concentración en momentos clave.

Aunque las predicciones no sustituyen el análisis deportivo ni los resultados en la cancha, las declaraciones de Mhoni Vidente suelen generar amplio interés entre aficionados, especialmente en eventos de alcance global como la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde la emoción y la expectativa crecen conforme se acerca el silbatazo inicial.

