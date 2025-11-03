¡AL FIN! Entrega masiva de tarjetas Mi Beca Para Empezar: Consulta tu hora y zona

Las familias beneficiarias del programa Mi Beca Para Empezar tienen una cita crucial programada para el próximo 5 de noviembre. En esta fecha, el Gobierno de la Ciudad de México realizará dos eventos masivos en el Zócalo capitalino para entregar las nuevas tarjetas de pago.

Este proceso se dirige exclusivamente a los alumnos de preescolar y primaria que completaron su registro durante el mes de septiembre, entre el día 1 y el día 30. Los nuevos beneficiarios recibirán tanto el apoyo mensual como un depósito adicional correspondiente a útiles y uniformes escolares.

Los tutores deben saber que, además del pago de noviembre, los estudiantes obtendrán los pagos retroactivos de septiembre y octubre. Para garantizar un proceso seguro y eficiente, el Fideicomiso Bienestar Educativo (FIBIEN) y las autoridades capitalinas organizaron la entrega de manera puntual.

¿Cómo saber dónde y cuándo recoger la tarjeta de Mi Beca Para Empezar?

Debido a la confusión que ha surgido entre los padres de familia sobre la logística, el FIBIEN compartió una guía fácil para obtener la información oficial. Es fundamental consultar el horario exacto y la zona específica asignada a su beneficiario para evitar cualquier contratiempo el día del evento.

Para conocer estos detalles, los padres deben ingresar a un enlace específico dispuesto por el Fideicomiso Bienestar Educativo desde cualquier navegador, exceptuando Safari. Una vez dentro, deberán digitar la Clave Única de Registro de Población (CURP) del alumno y dar clic en “Buscar” para que aparezca la información correspondiente.

La ubicación seleccionada para este importante trámite es el Zócalo capitalino, buscando agilizar el proceso y garantizar eficiencia a todos los asistentes. Para lograr este objetivo, se habilitaron dos zonas con gran capacidad de afluencia, diseñadas para atender a un amplio número de padres en un menor tiempo.

Si no se refleja ningún dato al consultar, esto significa que aún no corresponde asistir por la tarjeta y se debe esperar indicaciones futuras.

Montos que los estudiantes recibirán por nivel

El incentivo económico que reciben los alumnos varía conforme a su grado de estudios, según lo especificado por las autoridades.

Los estudiantes de preescolar y los Centros de Atención Múltiple (CAM) reciben 600 pesos mensuales. Por su parte, los alumnos inscritos en primaria obtienen 650 pesos mensuales por parte del programa.