Mía Rubín y Tarik Othón agrandan su familia; revelan si hay planes de llegar al altar

Mía Rubín sorprendió al revelar que su familia creció junto a su novio Tarik Othón. Este anuncio se dio a conocer durante la alfombra roja de los GQ Men of the Year 2025, en un encuentro con la prensa en noviembre. La joven artista y su pareja, quienes llevan más de dos años de relación, detallaron el crecimiento de su hogar y el futuro de su noviazgo.

La llegada de un nuevo integrante a casa

La revelación que causó sorpresa entre los medios fue el detalle de cómo la relación sigue creciendo en lo cotidiano. La hija de Erik Rubín, emocionada, confirmó la noticia con la prensa: “Les voy a contar que nos regaló un nuevo integrante a la familia, tenemos un perrito nuevo”. Este nuevo miembro se ha robado el corazón de todos en casa, marcando una nueva responsabilidad para la pareja.

¿Se visualizan casados Mía Rubín y Tarik Othón?

A pesar de ser Tarik Othón el único novio que ha tenido, Mía Rubín confesó en el programa “Montse & Joe” que sí se visualiza casándose con él en algún momento. Cuando le preguntaron si le gustaría llegar al altar, ella respondió que cree que sí, “pero todavía no”. Mía aclaró que, aunque los medios han especulado sobre su vida privada, no tiene ninguna prisa por casarse.

El rejoneador oriundo de Santiago de Querétaro también expresó su interés en formalizar su relación con la cantante. Tarik declaró que ambos quieren hacer las cosas correctamente para, en un futuro no tan lejano, que se pueda formar una familia. Además, destacó que se siente agradecido por estar cerca de la familia Rubín, a quienes considera personas admirables.

La estabilidad de su noviazgo

La pareja ha logrado mantenerse unida, a pesar de que Tarik Othón vive en Querétaro y deben manejar una relación a distancia. El rejoneador compartió que en enero cumplen tres años de conocerse, y en mayo cumplieron dos años de aniversario de novios. Mía considera que encontrarse ha sido un regalo enorme en una generación que teme al compromiso.

La artista afirmó que han manejado bien las diferencias de pareja, ya que ambos están dispuestos a darlo todo porque quieren que su relación “funcione para siempre”. Mía, quien es cantante y actriz, siempre esperó que su primer novio fuera su príncipe azul.