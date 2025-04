Michelle Obama expresa temor por políticas migratorias de Trump: “No me dejan dormir” (VIDEO)

En una reciente entrevista en el pódcast “On Purpose with Jay Shetty”, la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, compartió su profunda preocupación por las políticas migratorias implementadas por la administración de Donald Trump.

Obama expresó que estas medidas la mantienen despierta por las noches, debido al impacto que tienen en comunidades vulnerables, especialmente inmigrantes y personas de color.

Michelle Obama says Trump’s policies scare her, even though her husband used to push some of the same ideas. pic.twitter.com/P5GUFiGAqX

— Fox News (@FoxNews) April 29, 2025