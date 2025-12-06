Michoacán registra atentado con coche bomba, tres muertos hasta el momento

Una explosión atribuida a un atentado con coche bomba dejó tres personas sin vida hasta el momento y al menos seis lesionadas en el municipio de Coahuayana, Michoacán, durante la tarde de este sábado. Las autoridades informaron que el ataque se dirigió contra elementos de la policía comunitaria que operan en la zona.

Minutos antes del mediodía, un fuerte estallido sacudió el centro del municipio, particularmente en la avenida Ignacio López Rayón, frente a la base operativa local. Los primeros reportes indicaron que el estruendo se escuchó en distintos puntos de la cabecera municipal, provocando alarma entre la población.

Servicios de emergencia acudieron al lugar para auxiliar a siete personas lesionadas, una de las cuales falleció posteriormente mientras recibía atención. Los heridos fueron trasladados a diversos hospitales de la región, algunos mediante helicópteros del Gobierno del estado.

Hasta el momento, las identidades de las tres víctimas mortales continúan sin ser confirmadas. Asimismo, al menos cinco vehículos que se encontraban estacionados cerca del punto de la explosión resultaron con daños materiales significativos.

Peritos de la Fiscalía General del Estado y especialistas del Agrupamiento de Artefactos Explosivos arribaron al sitio para procesar la escena y determinar el tipo y potencia del dispositivo utilizado. La zona permanece acordonada mientras continúan las diligencias.

La seguridad regional fue reforzada con operativos de los tres niveles de gobierno. En un comunicado, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública estatal señalaron que mantenían “la seguridad y el control del municipio de Coahuayana, ante un artefacto explosivo accionado”, según expuso la dependencia en tercera persona.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal agregó que el despliegue coordinado continúa activo en accesos y puntos estratégicos para salvaguardar a la población. También informó que el titular de la corporación destacó que la presencia federal ha permitido restablecer el orden en la zona.

Finalmente, el Gobierno del estado reiteró que las labores de vigilancia y reforzamiento operativo seguirán de manera permanente en Coahuayana, esto como parte de la estrategia de contención en Michoacán ante los recientes hechos de violencia.