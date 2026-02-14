Reportan Microsismo de magnitud 2.3 con epicentro en Naucalpan, Edomex

Un Microsismo de magnitud 2.3 se registró la tarde de este 14 de febrero en el municipio de Naucalpan de Juárez, provocando una ligera percepción entre los habitantes del Estado de México (Edomex) y zonas colindantes. El evento ocurrió a las 13:54 horas, según el reporte oficial, y debido a su naturaleza de Microsismo, el movimiento fue breve pero notable en áreas cercanas al epicentro.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) detalló que el sismo tuvo una profundidad de apenas un kilómetro, localizándose en las coordenadas Latitud 19.46 y Longitud -99.23. Esta característica de poca profundidad explica por qué, pese a su baja magnitud, el fenómeno fue reportado por ciudadanos en la Ciudad de México (CDMX), específicamente en las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco.

Hasta el momento, las unidades de Protección Civil han confirmado que no se registraron daños materiales tras el movimiento telúrico. Asimismo, el reporte médico oficial descarta la existencia de personas lesionadas en el área del epicentro o en las zonas donde se percibió la vibración.

Este tipo de fenómenos son habituales en el Valle de México debido a la actividad tectónica y el reacomodo de fallas locales. Las autoridades explicaron que el Microsismo es un movimiento de baja magnitud, generalmente menor a 3.0, que rara vez representa un peligro para la infraestructura urbana.

En esta ocasión, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene un monitoreo preventivo en la zona para descartar cualquier réplica o evento relacionado. Se ha hecho énfasis en que la zona de Naucalpan de Juárez posee características geológicas que permiten este tipo de eventos superficiales sin que esto implique una alerta mayor para la población de la Ciudad de México (CDMX).

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/