Microsoft triunfa en la adquisición de Activision Blizzard: Una victoria histórica en la industria de los videojuegos

En una mañana llena de expectación, el CEO de Microsoft Gaming y responsable de Xbox, Phil Spencer, anunció a través de Twitter el esperado fallo a favor de la adquisición de Activision Blizzard. Después de meses de un juicio que ha mantenido en vilo a la industria, finalmente se ha logrado una victoria en una batalla que lleva mucho tiempo gestándose.

El anuncio de Spencer fue recibido con entusiasmo, y con razón. La jueza Jacqueline Scott Corley, encargada del caso, denegó rotundamente la solicitud de la Comisión Federal de Comercio (FTC) y respaldó la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. En su decisión, la jueza resaltó los compromisos que Microsoft ha asumido para mantener la competencia y expandir el acceso a los juegos de Activision Blizzard.

1/We’re grateful to the court for swiftly deciding in our favor. The evidence showed the Activision Blizzard deal is good for the industry and the FTC’s claims about console switching, multi-game subscription services, and cloud don’t reflect the realities of the gaming market.

— Phil Spencer (@XboxP3) July 11, 2023