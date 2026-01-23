Escándalo de privacidad: Microsoft entregó llaves de cifrado al FBI para desbloquear datos

En un hecho que ha encendido las alarmas de expertos en ciberseguridad y defensores de la privacidad, se reveló este 23 de enero de 2026 que Microsoft proporcionó al FBI las claves de recuperación necesarias para desbloquear dispositivos cifrados con BitLocker.

La entrega de esta información técnica permitió a las autoridades estadounidenses acceder a datos de computadoras personales vinculadas a una investigación por fraude federal en Guam, evitando los robustos sistemas de seguridad que millones de usuarios consideran infranqueables.

El incidente pone al descubierto una “puerta trasera” funcional en el ecosistema de Windows: cuando un usuario opta por respaldar su clave de recuperación en su cuenta de Microsoft (una opción predeterminada en muchas configuraciones), la empresa queda legalmente obligada a entregar dicha llave ante una orden judicial válida.

A diferencia de competidores como Apple o Google, que utilizan modelos de “cero acceso” donde ni la propia empresa posee las llaves, el modelo de Microsoft centraliza el control, facilitando el acceso gubernamental.

Portavoces de la compañía señalaron que reciben aproximadamente 20 solicitudes de claves de BitLocker al año y que solo cumplen con ellas cuando existe un mandato legal estricto.

Sin embargo, especialistas de universidades como la UNAM y el Tecnológico de Monterrey han advertido que esta práctica compromete la confianza del usuario final, ya que el cifrado deja de ser absoluto en el momento en que un tercero puede revertirlo.

El debate entre seguridad nacional y derecho a la privacidad

Dentro del contexto de la seguridad digital, esta revelación ocurre en un momento de tensión tras los recientes fallos de seguridad reportados en el Patch Tuesday de enero de 2026.

Para dar contexto, la comunidad técnica ha criticado que Microsoft mantenga este esquema de “custodia de llaves”, argumentando que cualquier base de datos centralizada de claves de recuperación es un objetivo primario para actores maliciosos y agencias de inteligencia.

Mientras el FBI argumenta que estas herramientas son vitales para combatir el crimen organizado y el fraude, organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF) sostienen que debilitar el cifrado para unos pocos vulnera la seguridad de todos los usuarios de Windows a nivel global.

