Mier, tras los pasos de Salgado Macedonio

Nos cuentan que, si se cumple la propuesta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para que en Puebla sea una mujer quien pelee por la gubernatura, por el criterio de paridad de género, el diputado Ignacio Mier, quien empezó a hacer campaña desde el año pasado, apoyará sin reservas a quien sea elegida. “Si es mujer, el primero que va a defender el legítimo derecho de participación, voy a ser yo”, dijo ayer don Ignacio, pero nos hacen ver que no es que sea muy feminista, disciplinado o practique la resignación, sino que, en previsión de esa posibilidad, desde abril trabaja en un plan B para impulsar a su hija, la diputada local Daniela Mier. Total, todo queda en familia, ya que otro de los afectados sería el senador Alejandro Armenta, su primo, y quien también busca el hueso poblano. No es secreto que los primos no se quieren mucho, pero tal vez don Alejandro terminaría apoyando a su sobrina. ¿Se pone de moda el ejemplo de Guerrero?

Un banco no muy transparente

Muy bien, al parecer el Banco del Bienestar hizo su trabajo y bajó de su página la información que, hasta ayer, sostenía que esta institución contaba con mil 342 sucursales en todo el país. Sin embargo, el banco dejó a medias la chamba, pues solo eliminó ese dato y no puso el actual. Así que ahora el público no sabe si, al día de hoy, se cuentan con las mil 342 sucursales que hasta el miércoles aparecían en el sitio web del banco, o si cuenta con las 2 mil 124 que aseguran en Palacio Nacional que operan actualmente. Tampoco la manera de saber cuántas hay en cada estado, pues en la página oficial del Banco del Bienestar se bajó toda la información. Hoy, los usuarios no saben cuántas sucursales hay. Ojalá pronto terminen el trabajo y, por fin, se pueda saber cuántas sucursales tiene funcionando el Banco del Bienestar, y cuántas faltan para alcanzar la meta prometida de 2 mil 700. Ojalá el banco sea más transparente con las cuentas de sus clientes, de lo que es para informar sobre sus sucursales.

Hay sucesora de Creel… por 20 días

Nos cuentan que hubo mucho jaloneo para definir quién sustituirá a Santiago Creel como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, con la defensa de los panistas de que el relevo debe ser blanquiazul. Ayer finalmente lo concedió la bancada mayoritaria, la de Morena. Nos detallan que la elegida será la vicepresidenta de la Mesa, Noemí Berenice Luna Ayala. Al final, la suplencia sólo durará 20 días, si bien le va, porque pretenden citar a la Junta de Coordinación Política el 8 de agosto para tratar el tema, día en que Creel dejará el cargo, y posteriormente vendrá la designación; pero la actual Mesa Directiva termina sus funciones el 31 de este mes para dar paso a la nueva, que encabezará un priista.

Higinio hace escala en el Senado rumbo al gabinete mexiquense

Nos cuentan que quien pidió su reincorporación como senador desde el 1 de agosto fue Higinio Martínez, líder del Grupo Texcoco y operador político de la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez. Nos aseguran morenistas en el equipo de transición que don Higinio tendrá una de las secretarías más importantes en la nueva administración mexiquense. Pero, mientras llega la fecha para la toma de posesión de doña Delfina y su equipo, el 15 de septiembre, el texcocano ya se aseguró de no perder mes y medio de la jugosa dieta legislativa.