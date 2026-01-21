Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 21 de Enero, 2026
Nacional

Miércoles de Ceniza 2026: Conoce la fecha oficial y el inicio de la Cuaresma en México

El Miércoles de Ceniza ya está próximo y con esto se marca el comienzo de los 40 días de preparación espiritual para la Semana Santa
21 enero, 2026
Foto: Michael M. Santiago / Getty Images

La comunidad católica en México se prepara para el inicio de la Cuaresma, que este año comenzará oficialmente el miércoles 18 de febrero de 2026.

Esta fecha, que varía anualmente según el calendario lunar y la relación con el Domingo de Resurrección, representa uno de los momentos más significativos para millones de fieles.

La celebración consiste en la imposición de una cruz de ceniza en la frente, un rito que simboliza la penitencia, la humildad y el inicio de un periodo de cuarenta días de reflexión y conversión espiritual hacia la Pascua.

El Miércoles de Ceniza es una jornada de ayuno y abstinencia obligatoria para los fieles de entre 18 y 60 años, según lo estipulado por el derecho canónico.

Durante las ceremonias litúrgicas en las diversas diócesis del país, los sacerdotes pronuncian frases como “Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás”, recordatorio de la fragilidad humana.

Al ser una fecha móvil, su determinación depende de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera, lo que sitúa la Semana Santa 2026 entre el 29 de marzo y el 5 de abril.

Además de la imposición de la ceniza, obtenida de la quema de las palmas bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior, la tradición marca el inicio de una serie de prácticas devocionales.

Entre ellas destacan los viernes de abstinencia de carne roja, una práctica que busca fomentar la disciplina y la solidaridad.

Las autoridades eclesiásticas en estados como Baja California Sur, Jalisco y la Ciudad de México ya se reportan listas para recibir a los feligreses en los templos bajo los protocolos de salud correspondientes.

El origen bíblico y la importancia del ciclo lunar

Dentro del contexto histórico, el uso de la ceniza tiene raíces en el Antiguo Testamento como un signo de duelo y arrepentimiento ante Dios.

Para dar contexto, el cálculo de esta fecha se realiza restando 40 días al Domingo de Pascua (sin contar los domingos), una tradición que se consolidó en el siglo IV.

En México, esta festividad coincide a menudo con el fin de los festejos de Carnaval, marcando un contraste drástico entre la celebración festiva y el recogimiento espiritual.

Instituciones como la UNAM han analizado cómo estas tradiciones influyen en el consumo de pescados y mariscos, impulsando la economía local durante este periodo.

