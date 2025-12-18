Migrantes: México te Abraza recibió a más de 145 mil connacionales este año

El gobierno de México informó que la estrategia de repatriación “México te Abraza” ha recibido a 145 mil 537 connacionales repatriados desde Estados Unidos, siendo octubre el mes con mayor número de migrantes retornados, principalmente por vía terrestre.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, al recordar que el 18 de diciembre se reconoce como el Día Internacional del Migrante, detalló que del total registrado entre el 20 de enero y el 17 de diciembre de 2025, 116 mil 156 migrantes llegaron por tierra y 29 mil 381 por vía aérea.

Para su atención se habilitaron nueve centros de recepción en siete entidades, entre ellas Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Chiapas y Tabasco. Acciones que forman parte de la estrategia “México te Abraza”, que no solo se centró en el registro de retornos, sino en brindar servicios integrales a los migrantes repatriados.

En conjunto, se han proporcionado más de 846 mil apoyos que incluyen alimentación, traslados a comunidades de origen, afiliaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entrega de actas de nacimiento y CURP, además de tarjetas de apoyo económico y atención médica.

Las autoridades señalaron que los centros de atención cuentan con una capacidad conjunta de hasta mil 800 personas por día, y operan en momentos de mayor flujo migratorio para agilizar procesos y proporcionar apoyo logístico y de salud.

Distribución geográfica y flujos de retorno

Los estados fronterizos del norte concentran el mayor número de migrantes atendidos, reflejando la ruta predominante de retorno desde Estados Unidos hacia territorio mexicano. Además de los centros en la frontera, el programa extendió la atención a puntos del sur del país, reforzando la recepción de migrantes por vía aérea y terrestre.

El mes de octubre se destacó por ser el de mayor número de repatriaciones registradas en 2025, superando otros meses del año y evidenciando variaciones estacionales en los flujos de migrantes que retornan a México bajo la estrategia.

Además de la atención inicial, las autoridades han impulsado acciones para integrar a los migrantes en programas sociales y de empleo, así como facilitar su tránsito a los lugares de origen. La entrega de tarjetas “Paisano” con apoyo económico y la afiliación al IMSS forman parte de los mecanismos implementados para acompañar la reinserción de los migrantes en sus comunidades.

La estrategia México te Abraza representa un esfuerzo gubernamental por responder al aumento de repatriaciones de migrantes en 2025 y consolidar una política de atención integral a las y los connacionales que regresan al país.