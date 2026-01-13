Miguel Borja se aleja de Cruz Azul: El fichaje se tambalea por temas económicos

La directiva de Cruz Azul enfrenta un panorama crítico tras la noticia de que el delantero colombiano Miguel Borja abandonó la Ciudad de México este martes 13 de enero para regresar a su país natal. A pesar de haber llegado a la capital mexicana desde el pasado 28 de diciembre y haber superado satisfactoriamente los exámenes médicos, la firma del contrato que lo vincularía con La Máquina se ha detenido abruptamente.

Fuentes cercanas a la negociación indican que el principal obstáculo radica en las pretensiones económicas del jugador, específicamente en los “bonos por rendimiento” y la prima de fichaje, ya que llega como agente libre tras su paso por River Plate.

El plan original del director técnico Nicolás Larcamón era contar con el atacante cafetalero para el inicio del Clausura 2026, sin embargo, Miguel Borja no pudo ser registrado ante la Liga MX debido a la falta de plazas para futbolistas No Formados en México (NFM).

Aunque el club ha trabajado en la salida del polaco Mateusz Bogusz hacia el Houston Dynamo, la demora en este trámite administrativo ha impedido que el delantero estampe su firma definitiva. Esta incertidumbre provocó que el futbolista decidiera volver a Colombia junto a su familia mientras su representante legal intenta destrabar la situación con la directiva celeste en La Noria.

Actualmente, el entorno de Cruz Azul se mantiene hermético, aunque existe confianza en que la operación pueda rescatarse antes del cierre de registros el próximo 9 de febrero. No obstante, la afición ha manifestado su preocupación en redes sociales, temiendo que la negociación se caiga de forma definitiva como ha sucedido en mercados anteriores.

Mientras se resuelve el futuro de Miguel Borja, el equipo deberá enfocarse en su próximo compromiso de la Jornada 2, donde buscarán revertir el mal inicio de torneo tras caer ante el León.

Antecedentes de los refuerzos fallidos en La Noria

El caso de Miguel Borja recuerda a otras negociaciones fallidas de la directiva de Cruz Azul en las que, por detalles en las “letras chiquitas” del contrato o complicaciones con los cupos de extranjeros, los jugadores terminan por no integrarse al plantel. Históricamente, el club ha sufrido para cerrar a sus referentes ofensivos a tiempo, lo que impacta directamente en la planeación deportiva de cada semestre.

