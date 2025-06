Abuchean a Miguel Herrera en Copa Oro: así reaccionó la afición mexicana al verlo con Costa Rica

El reencuentro de Miguel Herrera con la Selección Mexicana no fue precisamente emotivo. Aunque desde el banquillo recibió muestras de afecto por parte de Javier Aguirre, Rafael Márquez y Guillermo Ochoa, en las gradas del Allegiant Stadium de Las Vegas la historia fue muy distinta: los abucheos dominaron el ambiente cuando apareció su rostro en las pantallas.

El técnico del combinado costarricense fue presentado antes del partido de la Copa Oro 2025 que definía al líder del Grupo A. Lejos de recibir aplausos por su pasado al frente del Tri —al que dirigió en el Mundial de Brasil 2014— la afición respondió con silbidos y desaprobación.

Esto contrasta con las declaraciones recientes del ‘Piojo’, quien aseguró seguir teniendo el cariño de la gente. “En la Selección di los resultados que me pidieron. Salí con éxitos en la mano. No les debo nada, no me deben nada, tengo el cariño y la entrega de la gente”, expresó antes del duelo.

Incluso, durante el protocolo oficial del encuentro, Miguel Herrera entonó el Himno Nacional Mexicano, a pesar de estar hoy en el banquillo rival. Su saludo afectuoso con el cuerpo técnico tricolor mostró que las diferencias no son internas.

¿Por qué salió Miguel Herrera de la Selección Mexicana?

La historia entre Miguel Herrera y el Tri se truncó en 2015, tras un altercado con el comentarista Christian Martinoli que derivó en su salida. Aunque acababa de ganar la Copa Oro de ese año, la directiva decidió cesarlo por considerarlo un tema de conducta inaceptable.

Hoy, el ‘Piojo’ enfrenta al equipo nacional desde el otro lado de la cancha, pero su paso por el banquillo azteca sigue dividiendo opiniones.