Jueves 22 de Enero, 2026
Seguridad

Buscan a Miguel Márquez García desaparecido en Los Cabos

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas pide apoyo para hallar a Miguel Márquez García, visto por última vez el 23 de octubre de 2025.
21 enero, 2026
0
11

Este viernes se cumplen tres meses desde que se reportó como desaparecido al señor Miguel Márquez García, un adulto de la tercera edad cuyo paradero es desconocido desde el pasado 23 de octubre de 2025. Los esfuerzos de localización se han intensificado en la región de Los Cabos.  Las autoridades locales han emitido una ficha técnica con sus rasgos físicos para facilitar su identificación por parte de la ciudadanía.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas ha solicitado formalmente la colaboración ciudadana para aportar cualquier dato que ayude a encontrarlo. Se informó que el hombre, de 77 años al momento de los hechos, fue visto por última vez en la ciudad de Cabo San Lucas.

Cualquier persona que tenga información relevante puede comunicarse de manera inmediata al número de emergencias 911. También se han habilitado canales específicos como la Denuncia Anónima Ciudadana al 800 4745 322 y el correo electrónico oficial de la institución. La cooperación transfronteriza y entre estados vecinos sigue siendo una prioridad para las autoridades de búsqueda.

Para dar contexto a esta búsqueda, es importante destacar que el señor Miguel Márquez García presenta señas particulares muy específicas, como una cicatriz de aproximadamente 20 centímetros en la zona del abdomen derivada de una operación. Su descripción física detalla una estatura de 1.70 metros, complexión delgada, cabello canoso y tez moreno claro. Al momento de su desaparición, vestía playera, pantalón y sandalias, todos en color negro.

Las autoridades reiteran que no es necesario esperar un tiempo determinado para reportar una no localización. En el caso del ciudadano Miguel Márquez García, el reporte se mantiene activo y se pide a los ciudadanos estar atentos a personas con sus características físicas en espacios públicos o centros de salud.

