Miguel Uribe Turbay, grabó un video a su madre secuestrada y asesinada, Diana Turbay, cuando era un niño

Un video del archivo de Señal Memoria volvió a circular en redes sociales, mostrando un momento familiar de 1990 que involucra al pequeño Miguel Uribe Turbay, entonces de cuatro años, enviando un mensaje de Año Nuevo a su madre, la periodista Diana Turbay, quien en ese momento permanecía en secuestro por orden de Pablo Escobar.

La comunicadora, hija del expresidente Julio César Turbay, dirigía el noticiero Criptón cuando fue víctima de un engaño el 30 de agosto de 1990, que derivó en su captura por hombres del cartel de Medellín. El secuestro formaba parte de una estrategia para presionar al Gobierno colombiano y evitar la extradición del capo a Estados Unidos.

Durante aquella Navidad, un equipo del noticiero visitó la casa donde vivía el pequeño Miguel con su familia para grabar un mensaje dirigido a su madre en cautiverio. Las imágenes, difundidas recientemente por Señal Memoria, también muestran a Nydia Quintero, madre de Diana Turbay y exprimera dama de Colombia.

En este informe del Noticiero Criptón (1990) vemos a Miguel Uribe, con 4 años, enviando un saludo de Año Nuevo a su mamá Diana Turbay, secuestrada mese atrás por Pablo Escobar. En este video, parte de los esfuerzos hechos para su liberación, aparece también Nydia Quintero.

El cautiverio de la periodista se prolongó varios meses hasta el 25 de enero de 1991, cuando una operación policial para liberarla terminó con su asesinato tras recibir un disparo accidental durante el intento de rescate.

El video original pertenece al acervo audiovisual de Señal Memoria, proyecto de RTVC dedicado a conservar el patrimonio sonoro y visual del país. Su publicación en plataformas digitales ha reavivado la memoria colectiva sobre el impacto que tuvo el secuestro y posterior muerte de Diana Turbay en la historia reciente de Colombia.

Miguel Uribe Turbay, protagonista del registro, creció vinculado a la esfera pública, ocupando cargos como concejal de Bogotá, secretario de Gobierno y senador de la República. Su vida volvió a ser noticia tras su fallecimiento este 11 de agosto, luego de permanecer dos meses en cuidados intensivos a causa de un atentado en el occidente de la capital.