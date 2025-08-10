Miguel Uribe en condición crítica tras hemorragia cerebral

El senador colombiano Miguel Uribe Turbay se encuentra en condición crítica después de sufrir una hemorragia en el sistema nervioso central durante las últimas 48 horas. La Fundación Santa Fe informó que un equipo médico lo intervino de urgencia para detener el sangrado y estabilizarlo.

Actualmente, médicos especialistas lo mantienen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) bajo sedación profunda y bloqueo neuromuscular. Asimismo, supervisan de forma constante sus signos vitales y su estado neurológico para detectar cualquier cambio.

Uribe Turbay, de 39 años, sufrió un atentado armado hace más de dos meses durante un mitin político en Bogotá. Un agresor le disparó en la cabeza y una pierna. Desde entonces, los cirujanos lo han operado en varias ocasiones y él seguía un proceso de rehabilitación. Sin embargo, esta nueva complicación interrumpió su recuperación y elevó la preocupación a nivel nacional.

Por ello, su familia y allegados convocaron a una oración nacional. El llamado invita a rezar el rosario el lunes 11 de agosto a las 7:30 p.m., con la intención de pedir por su recuperación y por la paz de Colombia.

Por otro lado, el mensaje se ha multiplicado en redes sociales. Políticos, figuras públicas y ciudadanos han expresado su solidaridad, compartiendo imágenes y mensajes que reconocen su trayectoria y compromiso con el país.

