Milena habla sobre bloqueos en El Pescadero por el caso Saúl Castro

Segundo Bloqueo en el Pescadero

Debido al segundo bloqueo en la carretera transpeninsular en la comunidad de El Pescadero, donde lo que buscan los manifestantes es exigir resultados sobre el caso de Saúl Castro, quien fue gravemente lesionado tras una riña en la comunidad el pasado 25 de diciembre de 2025, la presidenta Milena Quiroga habló sobre este tema.

Declaraciones de la alcaldesa

La alcaldesa mencionó que hay muy poca información valiosa sobre este caso, volviendo compleja la investigación sobre la riña ocurrida:

“Cuando se hace una denuncia, se necesita dar información, es complejo para la autoridad el investigar si no se da más información. Entonces, esto es algo que ha pasado en la comunidad, cuando se requiere información, datos, etcétera, si no se comparte datos e información importante pues es complejo el poder llegar al fondo del asunto” declaró la presidenta

Investigación en curso

La Procuraduría del Estado sigue llevando a cabo la investigación correspondiente. Milena Quiroga asegura que, pese a la poca información disponible, se está avanzando poco a poco y el caso se aborda con regularidad en las Mesas de Seguridad. Además, se ha platicado con el procurador y el gobernador del estado sobre este tema.

“Se tiene información, que ahí han estado avanzando poco a poco la Procuraduría y ya se tienen acciones. Entendemos que en la comunidad hay molestia y nosotros estamos atendiendo, hemos tocado este tema y le hemos dado seguimiento en todas las Mesas de Seguridad por la mañana, con la representante del Procurador y también con el Gobernador del Estado”

Falta de patrullas en El Pescadero

Se menciona que los presuntos agresores continúan en la zona del pueblo y que la falta de patrullas en Todos Santos limita la respuesta a los llamados ciudadanos. Quiroga Romero señaló que sí hay personal de seguridad en todas las delegaciones, aunque reconoció que en Todos Santos hay 2 patrullas y en El Pescadero solo una. Además, recordó que cada año se invita a los ciudadanos a unirse a la policía municipal.

El Ayuntamiento de La Paz busca atender todas las quejas de la comunidad de Todos Santos y El Pescadero y llegar al fondo del caso Saúl Castro, siguiendo con la investigación en conjunto con el procurador y el gobernador del estado, además de reforzar la seguridad en todas las comunidades, en particular en Todos Santos y El Pescadero.

