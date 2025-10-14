Milena Quiroga impulsa infraestructura en El Sargento: Plaza, deporte y nuevo camión recolector

Infraestructura clave llegará a la comunidad de El Sargento, en La Paz, Baja California Sur, con inversiones autorizadas y compromisos para los próximos dos años. La presidenta municipal, Milena Quiroga Romero, anunció la realización de un campo deportivo y la rehabilitación de la plaza cívica.

Los anuncios se realizaron durante las audiencias públicas del Día del Pueblo, celebradas en esta comunidad el pasado 13 de octubre. La alcaldesa detalló que algunas de las obras comenzarán antes de finalizar 2025, mientras que otras se concretarán en 2026.

Inversión para la Plaza Cívica y Equipamiento Social

El Cabildo municipal autorizó un recurso extraordinario de un millón 500 mil pesos ($1,500,000) para la rehabilitación de la plaza cívica. Esta obra tiene previsto iniciar antes de que concluya el mes de diciembre de 2025.

Como parte del evento, la administración también entregó a los habitantes 34 tinacos y nueve paquetes de rehabilitación para equipos fotovoltaicos. La inversión total destinada a estas entregas fue superior a los 384 mil pesos.

Compromisos Deportivos y Servicios Públicos

Quiroga Romero reafirmó su palabra para construir el campo deportivo en El Sargento, obra que se realizará durante el próximo año (2026). La meta es impulsar el desarrollo de niñas, niños y la actividad deportiva para los adultos de la comunidad.

En materia de servicios, la administración municipal entregará un nuevo camión recolector de basura para El Sargento en 2026. Esto debido a que el vehículo asignado previamente a El Sargento y Los Planes ya no resulta suficiente.

La funcionaria municipal exhortó a los habitantes a que depositen los residuos en el relleno sanitario y eviten tirarlos en áreas inadecuadas o el camino. Para reforzar la vigilancia de la disposición de desechos, se contratarán a dos personas.

Drenaje en Gestión Federal y Estatal

La presidenta municipal informó a la comunidad que ya se cuenta con un proyecto ejecutivo para la instalación de la red de drenaje en El Sargento.

No obstante, la obra requiere una inversión millonaria de entre 80 y 90 millones de pesos debido a la complejidad topográfica de la zona. Actualmente, la inversión está siendo gestionada ante los gobiernos Federal y Estatal para poder concretar este proyecto hidráulico.