Se pagaron 280 millones de pesos de deudas atrasadas: Milena Quiroga

Durante la presentación de su Primer informe de Gobierno de su segunda administración la alcaldesa de La Paz, Baja California Sur (BCS), Milena Quiroga, informó que su administración ha pagado 280 millones de pesos correspondientes a deudas heredadas por gobiernos municipales anteriores, destacando que, pese a ello, se ha logrado mantener la inversión en obras públicas y servicios básicos con recursos propios.

La presidenta municipal subrayó que el pago de esta deuda representa un acto de responsabilidad financiera y social. Explicó que los compromisos pendientes limitan el crecimiento del municipio, pero que su administración ha enfrentado las obligaciones sin desatender la atención a las necesidades actuales de la ciudadanía.

Milena Quiroga precisó que los 280 millones de pesos podrían haberse destinado a proyectos en movilidad, seguridad, parques y agua, pero enfatizó que el compromiso de su gobierno es saldar las cuentas del pasado con transparencia y disciplina. Aseguró que la estrategia de austeridad y la buena administración de los recursos públicos han permitido pagar las deudas sin sacrificar el desarrollo del municipio.

La alcaldesa de La Paz señaló que cada peso invertido se ha utilizado de manera honesta y eficiente, con el propósito de fortalecer la confianza de la ciudadanía. “El dinero es del pueblo y debe usarse con dignidad y claridad”, expresó durante su mensaje.

Asimismo, Milena Quiroga destacó que, gracias a una mejor recaudación y a la participación de los contribuyentes que han cumplido con sus impuestos, se han financiado obras municipales con recursos propios, sin recurrir a créditos adicionales.