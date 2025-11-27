Milena Quiroga anuncia apoyo para contratos de agua a precio justo en La Pasión

Agua potable a precio justo es el eje del apoyo anunciado durante el evento de entrega de viviendas realizado este fin de semana en la colonia La Pasión, en La Paz, Baja California Sur. En la actividad, encabezada por el gobernador Víctor Castro Cosío, la alcaldesa Milena Quiroga Romero confirmó que se implementará un plan especial para facilitar el acceso al servicio a familias de escasos recursos.

Plan especial para contratos a bajo costo

Quiroga informó que el Ayuntamiento y el OOMSAPAS La Paz trabajarán en conjunto para aplicar un esquema que permita a los habitantes obtener la conexión de agua potable a un precio justo.

La alcaldesa destacó que el objetivo es apoyar directamente a quienes aún no cuentan con contrato y requieren integrarse a la red.

“Vamos a hacer un paquete especial en el Organismo Operador de Agua para que puedan tener un precio justo y adquirir la conexión de agua para sus viviendas”, señaló durante el acto.

Como parte del apoyo, se instalará una mesa de trabajo en la colonia en los próximos días para que las familias tanto quienes recibieron vivienda como quienes carecen de contrato realicen el trámite de forma directa, con facilidades económicas y sin intermediarios.

Nuevo tanque elevado para mejorar el servicio

Además, Quiroga anunció que, en coordinación con el gobierno estatal, se construirá un tanque elevado que permitirá mejorar el abasto de agua en La Pasión.

La obra está proyectada para iniciar a comienzos del próximo año, como parte de las acciones de infraestructura hídrica en la zona.

Donación de predios y coordinación intergubernamental

La alcaldesa recordó que el Ayuntamiento de La Paz destinó predios al Gobierno del Estado para la edificación de viviendas y ha colaborado de manera similar con el Gobierno Federal en programas de vivienda social.

Finalmente, reconoció la coordinación con la administración estatal que encabeza Víctor Castro Cosío y con el Gobierno Federal, dirigido por Claudia Sheinbaum Pardo, por impulsar proyectos que permitan fortalecer el patrimonio de familias que han buscado acceder a una vivienda digna.