Milena Quiroga anuncia construcción de la nueva Casa Cuna “Coralitos” en La Paz

La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, presentó oficialmente el proyecto de la nueva Casa Cuna municipal, la cual llevará por nombre “Coralitos“. Esta obra representa una de las apuestas más significativas en materia de asistencia social para este año, con el objetivo de brindar una atención integral y digna a las infancias que se encuentran bajo resguardo de las autoridades en Baja California Sur.

La construcción de este centro responde a la necesidad urgente de ampliar los espacios de protección infantil en el municipio. Sobre el alcance de este proyecto, la alcaldesa Milena Quiroga Romero destacó: “Para que quienes actualmente están en casa cuna, los podamos pasar a esta nueva casa cuna para bebés, niñas y niños y que en la casa cuna actual solamente queden adolescentes. Eso va a permitir que haya más espacio y una mejor atención”.

La planeación de “Coralitos” contempla una infraestructura especializada que divide a la población por rangos de edad, asegurando un entorno adecuado para su desarrollo. El proyecto incluye áreas específicas como Villa Bebé, secciones para infantes de hasta 3 años, y módulos para menores de entre 4 y 12 años, garantizando que cada etapa del crecimiento tenga su propio espacio recreativo y educativo.

Además de las áreas de dormitorio, la nueva Casa Cuna “Coralitos” contará con una clínica, cocina, comedor, espacios deportivos y un área administrativa. Un componente fundamental será la integración de la Procuraduría de la Defensa de los Menores, que al ser ahora un órgano descentralizado, tendrá mayor presencia y facultades para dar seguimiento legal a cada caso de manera inmediata dentro de las mismas instalaciones.

Milena Quiroga Romero señaló que el ayuntamiento ya trabaja en el esquema de personal calificado que operará el centro. La meta es que este año se retome con fuerza el proyecto para que en unos meses inicie formalmente la edificación. Con esto, el Gobierno de La Paz busca no solo aliviar la saturación de las instalaciones actuales, sino ofrecer un modelo de cuidado que incluya incluso un espacio de escuela interna.

Este nuevo espacio administrativo y clínico permitirá que la capital del estado cuente con un sistema de vanguardia para la protección de menores en situación de vulnerabilidad. La alcaldesa enfatizó que, como administración municipal, estarán totalmente a cargo de estas infancias, asegurando que el proyecto “Coralitos” sea un referente de bienestar para las niñas y niños paceños.

