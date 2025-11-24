Milena Quiroga anuncia reforzamiento legal contra narcocorridos

La alcaldesa Milena Quiroga Romero anunció que el Ayuntamiento fortalecerá la regulación de espectáculos públicos luego de la polémica generada por la interpretación de un narcocorrido durante un concierto en el Estadio Arturo C. Nahl con Grupo Firme. Aunque precisó que no existe una ley estatal que prohíba directamente este tipo de música, señaló que sí hay márgenes legales donde podría aplicarse una normativa municipal más estricta.

La presidenta municipal subrayó que el objetivo no es censurar, sino evitar la normalización de la violencia, especialmente entre niñas, niños y adolescentes.

“Lo que se dice genera algo. Si una infancia está escuchando que hay que matar o drogarse, puede creer que es normal, cuando no lo es… necesitamos sembrar semillas de paz, no destructivas.”

Quiroga confirmó que la Procuraduría estatal ya abrió una carpeta de investigación por el caso del concierto y que el Ayuntamiento colaborará con la información solicitada. Paralelamente, sostuvo que Cabildo discutirá una ampliación del marco regulatorio municipal para futuros eventos masivos.

