Milena Quiroga arranca campaña por la alcaldía de La Paz

Este lunes 1 de abril Milena Paola Quiroga Romero, candidata por la alianza Sigamos Haciendo Historia para la presidencia municipal de La Paz, dio inicio oficial a su campaña en un acto celebrado en la Arena La Paz.

Quiroga Romero destacó su visión para transformar La Paz. Resaltó la importancia de impulsar políticas públicas que atiendan las necesidades de los sectores más vulnerables, así como de generar oportunidades de desarrollo económico y social para toda la comunidad.

“Hemos logrado muchas cosas gradualmente, pero hay un punto que se resistían por intereses ajenos a los del pueblo y estoy hablando del transporte público la resistencia de unos cuantos, de 30, ponía indefensos y sin mejora a más de 30 mil usuarios del transporte público en La Paz, ya no, ya dimos el paso ya lo pasamos por Cabildo, ya se fue al Congreso, ya regresó a Cabildo ya hicimos el reglamento y ahora ya se están fabricando las unidades que pronto van a llegar a La Paz”.

Ante una multitud de simpatizantes y militantes de MORENA, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, la candidata expresó su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía.

Durante el evento, destacó la presencia de líderes locales y regionales de los partidos que conforman la alianza Sigamos Haciendo Historia, quienes respaldaron la candidatura de Quiroga Romero.

Además del discurso político, posterior al arranque oficial de la campaña, Milena Paola Quiroga Romero fue cuestionada por la denuncia interpuesta por presunta difusión de encuestas falsas en La Paz.

“No vamos a desviar la atención. Nosotros vamos caminando para adelante construyendo como lo hemos hecho, eso es lo que quiere la gente ya no quiere mitote, ya no quiere chisme, ya no quiere mentira, quiere trabajo, compromiso y hasta adelante vamos a caminar con todos”.