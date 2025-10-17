Milena Quiroga constata mejoras en abasto de agua en Indeco tras operación de tanque elevado

Durante su recorrido por las calles Maguey, Cirio, Melón, Papaya y Pera, así como en el fraccionamiento Santa Rita, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, constató personalmente la regularización del tandeo y el aumento en la presión del agua, una demanda histórica de los habitantes de la zona.

Quiroga supervisó los avances en el abasto de agua en la colonia Indeco, donde los vecinos confirmaron un incremento notable en la presión del suministro, luego de la puesta en marcha del tanque elevado que forma parte del programa “Más Agua para La Paz”.

LEE MÁS: Empresarios sudcalifornianos fortalecen colaboración con autoridades ante hechos de inseguridad

Acompañada por Zulema Lazos Ramírez, directora del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz (OOMSAPAS), Quiroga escuchó los testimonios de vecinos que celebraron la mejora en el servicio.

“Ya tenemos presión suficiente; antes no llegaba el agua a esta hora, y ahora desde la tarde llega con suficiente presión”, comentó la señora Lourdes, residente de Indeco.

De acuerdo con personal técnico del organismo operador, los trabajos recientes, incluida la instalación de nuevos medidores y la conexión del tanque elevado, lograron incrementar hasta cuatro veces la presión del líquido, garantizando su llegada a tinacos ubicados a cinco metros de altura.

LEE MÁS: La Secretaría de Salud de BCS invita a la jornada gratuita de esterilización canina y felina en La Paz

“Seguiremos trabajando para que les llegue más agua y tengan un mejor servicio, porque sabemos que este tema es prioritario para las familias paceñas”, afirmó la alcaldesa durante la supervisión.

El tanque elevado de Indeco se integra al plan integral “Más Agua para La Paz”, una estrategia municipal que contempla infraestructura hidráulica para fortalecer la red de distribución y mejorar los días de tandeo en distintas colonias de la capital.