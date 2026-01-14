Milena Quiroga reconoce interés en gubernatura, pero aclara que no está en campaña

Reconocimiento y aclaración

La presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, admitió públicamente que le gustaría ser gobernadora de Baja California Sur en un futuro, aunque aseguró que actualmente no se encuentra en campaña ni en proceso electoral.

Evaluaciones nacionales

Durante una conferencia de prensa, Quiroga fue cuestionada sobre una supuesta precampaña y respondió que su trabajo como alcaldesa ha sido evaluado por encuestadoras nacionales, donde ha figurado entre los diez primeros lugares de más de dos mil quinientos alcaldes y alcaldesas del país.

“Eso me parece que ha traído la posibilidad de continuar en el servicio público”, señaló.

Prioridad municipal

La alcaldesa subrayó que los tiempos oficiales para los procesos electorales aún no comienzan y que su prioridad es seguir trabajando en el Ayuntamiento de La Paz.

“Las fechas oficiales para los procesos electorales iniciarán en su momento, todavía no inician. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo aquí en el Ayuntamiento de La Paz”, afirmó.

Quiroga también explicó que sus visitas a otros municipios, estados e incluso países no deben interpretarse como actos de campaña, sino como parte de su papel en la Red de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica, donde comparte experiencias de gestión reconocidas a nivel nacional en temas de movilidad, transparencia, digitalización, seguridad de las mujeres y manejo del agua.

“Si nos invitan para compartir esos resultados en otros municipios de Baja California Sur y en otros estados del país, con mucho gusto estaremos presentes”, agregó.

Con estas declaraciones, la alcaldesa de La Paz dejó abierta la posibilidad de buscar la gubernatura en el futuro, pero insistió en que por ahora su enfoque está en concluir su gestión municipal con resultados tangibles para la ciudadanía.

