Milena Quiroga inaugura el Mercado Étnico en La Paz: sabores, arte y raíces vivas

Un mercado lleno de color y tradición

En un ambiente familiar y festivo, la alcaldesa Milena Quiroga Romero inauguró este domingo el Mercado Étnico, un espacio construido por el Ayuntamiento para dignificar y fortalecer la economía de familias indígenas y afromexicanas.

Participan comunidades originarias de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Chiapas y otros estados del país.

Recorrido inaugural y mensaje de inclusión

Durante un recorrido, la Presidenta Municipal convivió con locatarios, visitantes y familias que desde temprano comenzaron a recorrer los pasillos del nuevo mercado.

Está ubicado en Altamirano, entre Vicente Guerrero y Colegio Militar, en la colonia El Esterito.

Quiroga destacó que el objetivo es abrir oportunidades reales para que las comunidades compartan su gastronomía, arte, cultura y tradiciones, en un punto de encuentro seguro y permanente.

“Este mercado lo construimos para ustedes, para que puedan expresar su cultura, mostrar su trabajo y ofrecerlo con orgullo”, señaló.

Sabores, artesanías y raíces

En los locales inaugurados se ofrecieron platillos tradicionales como:

Tlayudas, huaraches, quesadillas, pozole, tamales oaxaqueños (incluyendo opciones veganas)

Champurrado y aguas frescas

Quesillo, mole en pasta, carnes adobadas y chapulines traídos de Guerrero

Además, artesanas como Carla presentaron sombreros, bolsas y accesorios pintados a mano.

Nancy, de raíces zapotecas, explicó el significado espiritual de cada alebrije tallado en madera, una tradición de los Valles Centrales de Oaxaca.

También hay productos bordados en telar, ropa tradicional, abanicos, artesanías en coco y piezas elaboradas con técnicas propias de cada región.

Un espacio cultural vivo

El Mercado Étnico cuenta con un pequeño teatro, donde las comunidades realizarán bailes, presentaciones y actividades culturales que permitirán a los visitantes conocer más sobre sus raíces.

La Alcaldesa celebró la apertura afirmando que representa un acto de justicia y reconocimiento a quienes han hecho de La Paz su hogar sin renunciar a su identidad.

“Aquí se combina gastronomía, arte, trabajo, historia y comunidad. Es un orgullo ver este mercado lleno de vida”.

Abierto todo el año

El Mercado Étnico permanecerá abierto todos los días del año, con la participación constante de familias artesanas y productoras que, desde sus raíces, fortalecen el tejido cultural de la capital sudcaliforniana.