Milena Quiroga llama “misógino” a Rigo Mares; el panista responde y acusa trivialización de la lucha de las mujeres

La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga, calificó como “misógino” al dirigente estatal del PAN, Rigo Mares, al ser cuestionada sobre las críticas hacia su administración.

Durante una entrevista, Quiroga fue consultada sobre su relación con el líder panista y respondió que no abordaba esos temas con él “porque es un misógino”.

El señalamiento fue retomado por Rigo Mares, quien consideró la declaración como “lamentable” y “desafortunada”. Señaló que la presidenta municipal utiliza el discurso de género para descalificar adversarios políticos y restar valor a la verdadera lucha de las mujeres contra la violencia.

“Es desafortunado que alguien desde el poder pretenda callar a otra persona recurriendo a un tema tan sensible. Mis críticas han sido siempre hacia los actos y omisiones de su gobierno, nunca hacia su persona”, expresó.

El dirigente panista Rigo Mares agregó que usar estas expresiones “banaliza la lucha de muchas mujeres que sí enfrentan violencia sin respaldo de las autoridades”.

Mares sostuvo que continuará señalando las deficiencias de la actual administración municipal con base en hechos y documentos públicos. Por su parte, la alcaldesa no se ha pronunciado sobre una respuesta adicional a estas declaraciones.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO