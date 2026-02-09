Milena Quiroga pone orden en El Tecolote: regularán casas rodantes por contaminación y bloqueos

La emblemática playa El Tecolote, uno de los destinos favoritos de locales y turistas en La Paz, se encuentra bajo la lupa de las autoridades municipales debido a la proliferación desmedida de casas rodantes. La alcaldesa Milena Quiroga Romero confirmó que ha recibido reportes alarmantes sobre grupos de campers que obstruyen el libre acceso a la zona costera y, lo más preocupante, la falta de certeza sobre el manejo de sus desechos orgánicos y basura.

Ante la posibilidad de un foco de infección o daño ecológico en Baja California Sur, la munícipe informó que ya se han coordinado acciones con la Tesorería Municipal, Zofemat, Semarnat y Profepa. Sobre esta problemática, Milena Quiroga Romero fue clara al señalar: “No se trata de impedir, pues todos tenemos derecho a acceder a las playas, pero tampoco de invadir y que de alguna manera algunas personas impiden el paso de otras, y sobre todo asegurándonos de que no haya contaminación”.

La preocupación de la ciudadanía radica en que estas unidades motorizadas suelen permanecer estacionadas por semanas sin que se supervise el destino de sus aguas grises y negras, lo que pone en riesgo la salud de los bañistas y la biodiversidad marina. Por ello, el Ayuntamiento de La Paz aplicará lo establecido en el bando de policía para actuar de manera conjunta con las autoridades federales y recuperar el orden en la zona.

La alcaldesa subrayó que el derecho al libre tránsito y al uso de las playas no debe ser confundido con la apropiación de espacios públicos. El operativo que se prepara busca establecer una regulación proporcional donde los propietarios de estos vehículos cumplan con normas ambientales estrictas. “Las casas rodantes, ¿en dónde tiran sus desechos? Todo el mundo lo pensamos. De acuerdo al bando de policía, existen fracciones en donde podemos actuar”, enfatizó la funcionaria.

Este seguimiento es vital ante el inicio de temporadas de alta afluencia, donde el desorden en el estacionamiento y la acumulación de residuos suelen incrementarse. El tesorero municipal ya se encuentra trabajando en la integración de la información recolectada en campo para presentar medidas concretas en la próxima conferencia de prensa, asegurando que el Carnaval de La Paz y otros eventos masivos no agraven la situación en las playas periféricas.

Finalmente, se espera que este plan de ordenamiento sirva como precedente para otras playas del municipio donde el fenómeno de las casas rodantes ha crecido sin control. La administración de Milena Quiroga Romero busca equilibrar el turismo de aventura con la sustentabilidad y el respeto a los derechos de todos los ciudadanos de disfrutar de una costa limpia y accesible.

