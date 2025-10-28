Milena Quiroga resalta actualización del Atlas de Riesgo y entrega de uniformes a Bomberos y Protección Civil

En un evento celebrado en las instalaciones del Heroico Cuerpo de Bomberos, la presidenta municipal Milena Quiroga Romero encabezó la entrega simbólica de uniformes nuevos al personal de Bomberos y Protección Civil, enfatizando la importancia de contar con infraestructura y herramientas que fortalezcan la prevención y atención de emergencias.

Durante su intervención, Quiroga Romero resaltó la actualización del Atlas de Riesgo Municipal, que no se renovaba desde hace años, como un instrumento clave para la planeación preventiva y la protección de la ciudadanía. La alcaldesa explicó que este Atlas permite identificar zonas vulnerables, optimizar recursos y capacitar al personal de emergencia para actuar con mayor rapidez y eficiencia en caso de desastres naturales.

“Hicimos una reconstrucción y actualización del Atlas de Riesgo, herramienta clave que permitirá que Protección Civil y Bomberos planifiquen mejor sus acciones preventivas y respondan de manera más eficaz ante cualquier contingencia”, afirmó Quiroga Romero.

La presidenta también destacó que la entrega de uniformes de alta calidad representa un reconocimiento al compromiso del personal operativo, fortaleciendo su sentido de pertenencia y profesionalismo. Los uniformes, ahora de marca 5.11, junto con mejoras en la infraestructura y mobiliario, permiten que el personal cuente con mejores condiciones para realizar su trabajo de manera segura y eficiente.

“Si uno va a venir a trabajar, tiene que sentirse orgulloso de formar parte de un equipo; el uniforme no solo da identidad, sino que refleja nuestro compromiso con la ciudadanía y la prevención de riesgos”, destacó la alcaldesa.

Finalmente, Milena Quiroga reiteró su compromiso con la transparencia, la seguridad y la mejora continua, señalando que estas acciones son fundamentales para proteger la vida de los habitantes y fortalecer la confianza de la población en los cuerpos de emergencia municipales.

