Milena Quiroga anuncia que revisará la prohibición de drones en el malecón de La Paz

La alcaldesa Milena Quiroga Romero anunció que la prohibición del uso de drones en el malecón, contemplada en el nuevo reglamento municipal, será revisada por la comisión correspondiente, pues desconoce los motivos que llevaron a adoptarla.

Durante una rueda de prensa, la edil explicó que la intención de las disposiciones es garantizar el orden y la seguridad de quienes transitan por el área, aunque admitió que desconoce cuál fue la motivación original de la restricción. “Tengo que revisarlo con la comisión; no sé cuál fue la intención o el motivo de esa prohibición, pero se analizará”, señaló. Quiroga enfatizó que lo más importante es que todos puedan coexistir en el malecón de forma ordenada:

“Lo importante es que podamos organizarnos para que quepamos todos. … El peatón siempre debe ser la prioridad.”

LEE MÁS: Juez concede primer amparo contra prohibición de drones en el malecón de La Paz

Señaló que algunas disposiciones ya existentes, como la prohibición de venta ambulante en esa zona, simplemente se incorporaron al reglamento. Respecto a mascotas, dijo que deben mantenerse con correa, portar bozal y que los dueños recojan sus desechos.

En cuanto al cumplimiento de sanciones, Milena Quiroga recordó que se aplicarán mediante el sistema de justicia cívica, donde los jueces determinarán si procede multa, arresto o servicio comunitario.

El anuncio generó expectativas entre ciudadanos, usuarios del malecón y operadores de drones, ante la posibilidad de que esta restricción se flexibilice o modifique.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO