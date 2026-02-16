Milena Quiroga y Jehú Vázquez denuncian guerra sucia en Carnaval de La Paz

La presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, junto al Director General de Inclusión y Diversidad, Jehú Vázquez, denunciaron públicamente la detección de una estrategia de desinformación orquestada a través de redes sociales. Según las autoridades, se han identificado múltiples páginas que, de manera coordinada y mediante campañas pagadas, difunden la narrativa falsa de que el Ayuntamiento de La Paz no apoya al talento local durante las fiestas del Carnaval Reinas del Cambio 2026.

Jehú Vázquez fue enfático al señalar que esta actividad tiene un claro sentido político, pues busca multiplicar mensajes negativos sobre dos temas específicos: la supuesta falta de espacios para artistas regionales y la cancelación de conciertos internacionales. “Hemos detectado que se ha promovido multiplicar las páginas que hablan de la no participación del talento local; definitivamente vemos un interés ajeno a la festividad”, afirmó el funcionario, respaldando los datos técnicos de la organización.

Por su parte, la alcaldesa Milena Quiroga defendió la gestión actual al contrastar los ataques con cifras oficiales. Informó que este año se alcanzó la contratación de 350 artistas locales, una cifra récord que supera los 280 participantes del año anterior. Esta apertura representa un incremento del 33% en la participación de músicos, bailarines y creadores de Baja California Sur, consolidando al carnaval como la plataforma cultural más importante del estado.

El análisis presentado por la Dirección General de Inclusión y Diversidad sugiere que la “guerra sucia” intenta aprovechar incidentes logísticos menores para generar una percepción de caos. Un ejemplo de esto fue el ajuste en el templete principal durante la presentación de Mon Laferte, donde tres grupos locales tuvieron que ser reprogramados por exigencias de la producción de la artista. Jehú Vázquez aclaró que, lejos de excluir a los grupos Lucater, Las Dos Conde y Frida Rivas, se llegó a un acuerdo inmediato para asegurar sus presentaciones y sus pagos respectivos.

Este tipo de campañas, según el ayuntamiento, también han intentado engañar a la ciudadanía anunciando la cancelación del concierto de Ricky Martin. Las autoridades reiteraron que el evento sigue firme para el sábado 21 de febrero en el Estadio Guaycura. La administración municipal subrayó que el carnaval es un evento familiar y que estos intentos de desprestigio no solo afectan al gobierno, sino que demeritan el trabajo de los cientos de trabajadores municipales y artistas que hacen posible la fiesta.

Finalmente, se hizo un llamado a los habitantes de La Paz y visitantes de otros municipios a ignorar publicaciones que no cuenten con el respaldo de las cuentas oficiales del municipio. Jehú Vázquez concluyó asegurando que el compromiso con la inclusión y la diversidad del talento local es inamovible, y que los 9 escenarios habilitados en el malecón son el testimonio real de que la prioridad siguen siendo los artistas de casa.

