Megaproyectos hídricos y transporte: El respaldo de Sheinbaum a Milena Quiroga en La Paz

Milena Quiroga afianza el apoyo del Gobierno Federal para impulsar obras clave de infraestructura y movilidad en La Paz, Baja California Sur.

Milena Quiroga Romero, presidenta municipal de La Paz, recibió el respaldo oficial del Gobierno Federal para concretar proyectos esenciales en infraestructura y movilidad. El anuncio central se dio durante el informe de resultados de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebrado en el estadio Arturo C. Nahl. Este encuentro, que tuvo lugar alrededor del 29 de septiembre de 2025 en La Paz, Baja California Sur, contó con la asistencia de más de 10 mil personas.

El apoyo ratificado se enfoca en dos áreas principales: obras hídricas y el fortalecimiento del sistema de transporte.

Presa El Novillo: Solución para el abasto de agua

El abasto de agua potable fue el tema principal de las promesas federales para la capital sudcaliforniana. Se confirmó que la construcción de la presa “El Novillo” está por iniciar. Esta obra hídrica fue impulsada por Milena Quiroga como una solución de fondo para la problemática del agua en La Paz.

La Presidenta de México informó que el proyecto no solo incluye la presa, sino también una planta potabilizadora y un acueducto. Estas obras, de gran envergadura, beneficiarán a más de 250 mil habitantes de los hogares paceños.

Fortalecimiento del “Tiburón Urbano” en La Paz

En materia de movilidad y transporte, el apoyo federal se concentrará en reforzar el nuevo sistema “Tiburón Urbano”. El objetivo es que la capital reciba más camiones para mejorar el servicio.

La primera mandataria, como parte de la gira que realiza por la república, precisó la fecha de entrega de las nuevas unidades. Los camiones arribarán a La Paz en marzo de 2026. Estos avances forman parte de lo que Sheinbaum Pardo denominó el “segundo piso de la transformación”.

La Unidad de Gobiernos garantiza resultados

El encuentro ciudadano coincidió con el primer aniversario de toma de protesta de la segunda administración de la alcaldesa Quiroga Romero. Por ello, Milena Quiroga agradeció el respaldo que ha recibido la capital por parte del Gobierno Federal.

La alcaldesa destacó la necesidad de la coordinación intergubernamental para lograr avances tangibles en la vida de las familias. “La unidad entre gobiernos nos demuestra que cuando hay coordinación y voluntad, los resultados llegan a las colonias, a las comunidades y a las familias en cada hogar”, expresó. Quiroga Romero reafirmó que este apoyo presidencial permite avanzar en soluciones concretas para “el abasto de agua, acceso a vivienda, movilidad y el transporte público, además de fortalecer los programas sociales y la seguridad” en beneficio de la gente.