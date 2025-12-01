Miles de atletas inician la épica “Mar a Mar” en La Paz: 105 kilómetros de desafío
La carrera a campo traviesa “Mar a Mar”, considerada una de las competencias de trail run más relevantes del país, dará inicio este 4 de diciembre en el municipio de La Paz, Baja California Sur. Este evento de resistencia extrema se extenderá hasta el 7 de diciembre y contará con la participación de 1,100 corredores provenientes de todo el país y al menos diez nacionalidades diferentes.
La Ruta Única
La “Mar a Mar” se distingue por su trazado exclusivo, que abarca una distancia total de 105 kilómetros.
LEE MÁS: Cierran vialidades en el Centro Histórico de La Paz, BCS por instalación del Tianguis Madero 2025
- La ruta cruza la península desde Los Barriles, en el Golfo de California, hasta el Pueblo Mágico de Todos Santos, concluyendo en el Océano Pacífico.
- Los participantes enfrentarán un desnivel positivo superior a los 2 mil metros en un recorrido que deberán completar a lo largo de tres días.
- Esta travesía exige que los atletas pernocten dos noches dentro de la Reserva de la Sierra La Laguna, rodeados de paisajes emblemáticos de La Paz.
Logística Operativa y Beneficio Comunitario
Para optimizar la logística y la experiencia en la ruta, los mil 100 corredores fueron distribuidos en dos bloques operativos distintos.
- El Grupo Sierra realizará el recorrido del 4 al 6 de diciembre.
- Mientras que el Grupo Mar lo hará del 5 al 7 de diciembre.
- Natalia Ruffo Castaño, directora de Turismo Municipal, destacó que esta competencia es un producto turístico ejemplar.
- La carrera busca fusionar la promoción del destino con el cuidado del medio ambiente.
LEE MÁS: Milena Quiroga inaugura el Mercado Étnico en La Paz: sabores, arte y raíces vivas
Además de la proyección turística, el evento fue diseñado para generar un beneficio económico directo en las comunidades locales. Dicho beneficio se dirigirá a San Dionisio y Rancho La Rueda, lugares seleccionados para la instalación de los campamentos.
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO