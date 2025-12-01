Miles de atletas inician la épica “Mar a Mar” en La Paz: 105 kilómetros de desafío

La carrera a campo traviesa “Mar a Mar”, considerada una de las competencias de trail run más relevantes del país, dará inicio este 4 de diciembre en el municipio de La Paz, Baja California Sur. Este evento de resistencia extrema se extenderá hasta el 7 de diciembre y contará con la participación de 1,100 corredores provenientes de todo el país y al menos diez nacionalidades diferentes.

La Ruta Única

La “Mar a Mar” se distingue por su trazado exclusivo, que abarca una distancia total de 105 kilómetros.

La ruta cruza la península desde Los Barriles , en el Golfo de California , hasta el Pueblo Mágico de Todos Santos , concluyendo en el Océano Pacífico.

, en el , hasta el Pueblo Mágico de , concluyendo en el Los participantes enfrentarán un desnivel positivo superior a los 2 mil metros en un recorrido que deberán completar a lo largo de tres días.

en un recorrido que deberán completar a lo largo de tres días. Esta travesía exige que los atletas pernocten dos noches dentro de la Reserva de la Sierra La Laguna, rodeados de paisajes emblemáticos de La Paz.

Logística Operativa y Beneficio Comunitario

Para optimizar la logística y la experiencia en la ruta, los mil 100 corredores fueron distribuidos en dos bloques operativos distintos.

El Grupo Sierra realizará el recorrido del 4 al 6 de diciembre.

realizará el recorrido del 4 al 6 de diciembre. Mientras que el Grupo Mar lo hará del 5 al 7 de diciembre.

lo hará del 5 al 7 de diciembre. Natalia Ruffo Castaño , directora de Turismo Municipal, destacó que esta competencia es un producto turístico ejemplar.

, directora de Turismo Municipal, destacó que esta competencia es un producto turístico ejemplar. La carrera busca fusionar la promoción del destino con el cuidado del medio ambiente.

Además de la proyección turística, el evento fue diseñado para generar un beneficio económico directo en las comunidades locales. Dicho beneficio se dirigirá a San Dionisio y Rancho La Rueda, lugares seleccionados para la instalación de los campamentos.