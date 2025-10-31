Militantes del PAN y PRI lideran bloqueos agrícolas en carreteras de cinco estados

Al menos once militantes y simpatizantes de los partidos Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) han sido identificados como líderes de los bloqueos carreteros instalados por agricultores en cinco entidades del país, con demandas relacionadas con mejores precios al maíz.

Los estados donde se ubican los bloqueos activos son Hidalgo, Michoacán, Sinaloa, Guanajuato y Jalisco. En Hidalgo, por ejemplo, dos panistas locales aparecen al frente de los cierres.

Los bloqueos, que han incluido tramos de carreteras federales y autopistas de cuota, están relacionados con la protesta de productores del campo que reclaman precios justos por tonelada de maíz, así como el cumplimiento de apoyos gubernamentales. Las autoridades federales advierten que aunque existen demandas legítimas, también se detectan intereses partidistas y presiones políticas detrás de la movilización.

El impacto económico de los cierres es significativo: afecta el transporte de productos perecederos, la entrega de insumos y la logística de carga en zonas clave del país. Empresarios y gobiernos estatales reportan pérdidas ascendentes que complican aún más el entorno agrícola y logístico.

Las negociaciones entre autoridades y productores continúan, y se espera que la liberación de tramos se dé conforme se avance en los compromisos de pago y restructuración vía subsidios o tarifas de garantía para el maíz.

