Militar fallecido en accidente vehicular en Ensenada

En la carretera que conecta a Ensenada con San Felipe se registró un accidente de vehículo militar que dejó como saldo hasta el momento un militar fallecido y múltiples lesionados. El hecho ocurrió la tarde del 3 de septiembre, en el kilómetro 25, a la altura del poblado Ojos Negros, en un tramo con señal telefónica limitada.

De acuerdo con los primeros reportes, un camión de la Sedena que trasladaba al menos a 22 elementos se salió del camino tras una presunta maniobra imprudente de un tráiler que habría invadido el carril. La volcadura provocó caos en la zona y una fuerte movilización de equipos de emergencia.

Las autoridades confirmaron que un militar fallecido quedó en el lugar del incidente, mientras que tres más fueron reportados con lesiones graves. El resto de los uniformados presentaron heridas menores, aunque se informó que algunos necesitaron atención hospitalaria inmediata en clínicas de Ensenada.

La Sedena desplegó personal adicional para asegurar el área y apoyar en el traslado de los heridos, quienes fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Guardia Nacional. También participaron brigadas de la Marina y de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.

Según testigos, el tráiler involucrado habría ocasionado la pérdida de control del camión, lo que derivó en la volcadura. Aunque las investigaciones continúan, las autoridades militares mantienen la hipótesis de que se trató de un percance vial y no de un ataque deliberado.

El accidente de vehículo militar generó tránsito lento en la carretera durante varias horas, mientras grúas retiraban la pesada unidad. El área permaneció custodiada para permitir que los peritos realizaran las diligencias correspondientes.

La cifra de lesionados varía entre las fuentes: algunos informes señalan hasta 25 soldados afectados, mientras otros destacan un número menor de heridos, aunque todos coinciden en la confirmación de un militar fallecido.