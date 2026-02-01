Más de mil militares van a Concordia, Sinaloa, en busca de 10 mineros raptados

Más de mil elementos de las Fuerzas Armadas de México han sido movilizados este domingo 1 de febrero al estado de Sinaloa, esto con la finalidad de localizar a 10 mineros que permanecen desaparecidos desde el pasado 23 de enero.

El megaoperativo fue anunciado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en sus redes sociales, en las cuales puntualizo que el despliegue de 1,190 efectivos está conformado por agentes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana.

El objetivo primordial de esta movilización es localizar a 10 trabajadores mineros que presuntamente fueron raptados por hombres armados cuando se encontraban realizando sus labores en la zona serrana del municipio de Concordia, uno de los municipios ubicados al sur de Sinaloa y que colindan con el estado de Durango.

La operación, enmarcada en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, incluye la llegada de 270 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales. Estos elementos de élite cuentan con el apoyo de tres células de investigación equipadas con ingenios tecnológicos avanzados para realizar labores de rastreo en terrenos de difícil acceso, donde se sospecha que podrían estar retenidos los trabajadores.

El traslado de las tropas se realizó de manera estratégica mediante un puente aéreo desde la Ciudad de México y otros puntos del país. Para ello, la Defensa utilizó una aeronave Boeing 737 de transporte pesado, además de dos aviones T-6C y tres helicópteros que patrullarán el área de Concordia y comunidades aledañas en busca de indicios que den con el paradero de los mineros.

Contexto de la violencia y desapariciones en Sinaloa

Desde el 9 de septiembre del 2024 el estado de Sinaloa ha vivido una serie de hechos violentos en los que los grupos criminales “Los Chapitos” y “La Mayiza” han sido los protagonistas, al pelear el dominio en el territorio.

Aunque la violencia se inició en los municipios del centro del estado (Culiacán, Navolato, Salvador Alvarado) poco a poco la inseguridad se han ido extendiendo al sur del estado, destacando a finales del 2025 e inicios del 2026 los hechos violentos en los municipios de Escuinapa y ahora este rapto en Concordia.

La situación en Concordia se ha agravado en las últimas semanas debido a la disputa territorial entre facciones del crimen organizado, lo que ha puesto en riesgo a los trabajadores de la industria extractiva.

La Secretaría de la Defensa Nacional subrayó en su comunicado oficial que todas las acciones se realizan bajo la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con estricto respeto a los Derechos Humanos.

La coordinación con los tres órdenes de gobierno busca no solo el rescate de las víctimas, sino también restablecer el orden en una región donde la Seguridad se ha visto vulnerada por grupos delictivos.

