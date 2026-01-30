Dos militares lesionados tras explotar mina en Michoacán

Michoacán registró una jornada violenta luego de un enfrentamiento armado que dejó tres presuntos criminales abatidos y dos militares lesionados por la explosión de una mina terrestre en el municipio de Tepalcatepec. Los hechos ocurrieron durante un operativo de fuerzas federales y estatales desplegado en esa región de Michoacán, confirmaron fuentes castrenses.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que realizaban labores de vigilancia fueron atacados por un grupo armado en las inmediaciones de la comunidad de Corralitos. Al repeler la agresión, las fuerzas de seguridad neutralizaron a tres agresores, quienes murieron en el lugar tras el intercambio de disparos.

En el mismo sector, personal de la Base de Operaciones Interinstitucionales fue nuevamente agredido con armas de fuego en una zona serrana. La respuesta de las autoridades obligó a los atacantes a huir sin que se reportaran más bajas entre los efectivos desplegados.

Tras los enfrentamientos, se reforzó el operativo terrestre con apoyo de corporaciones federales y estatales en brechas rurales de Tepalcatepec. Durante los recorridos de búsqueda, un convoy militar activó de manera accidental un artefacto explosivo oculto en el camino, lo que provocó una fuerte detonación.

La explosión ocurrió en la localidad de Las Ordeñas, donde una unidad militar sufrió daños severos al detonar la mina terrestre. Como resultado, dos elementos del Ejército resultaron con heridas de gravedad, siendo catalogados como Militares lesionados.

Luego del incidente, se solicitó apoyo aéreo para la evacuación médica. Un helicóptero trasladó a los uniformados heridos a la 43 Zona Militar, desde donde fueron canalizados a un hospital para recibir atención especializada. Las autoridades mantienen el despliegue de seguridad en Michoacán para ubicar a otros posibles integrantes de los grupos armados.

