Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 2 de Noviembre, 2025
HomeEspectáculosMillie Bobby Brown denuncia a David Harbour por acoso en el set de Stranger Things
Espectáculos

Millie Bobby Brown denuncia a David Harbour por acoso en el set de Stranger Things

Stranger Things enfrenta polémica antes del estreno de su última temporada
Brenda Ireri Yáñez
2 noviembre, 2025
0
14
Millie Bobby Brown denunció a David Harbour por acoso

Redes Sociales

La actriz británica Millie Bobby Brown, protagonista de Stranger Things, presentó una denuncia formal contra su compañero David Harbour por presunto acoso e intimidación laboral.

La queja fue interpuesta ante los productores de Netflix, poco antes del inicio del rodaje de la quinta y última temporada de la serie Stranger Things. 

De acuerdo con medios internacionales, la denuncia detalla episodios de trato hostil y comentarios inapropiados durante reuniones de trabajo y ensayos. Fuentes cercanas a la producción confirmaron que Netflix abrió una investigación interna para atender el caso y revisar la conducta del actor.

Reacción y medidas de Netflix

Hasta el momento, David Harbour no ha ofrecido declaraciones públicas. El intérprete de Jim Hopper ha reducido su presencia en redes sociales mientras se desarrolla la investigación.

Por su parte, la compañía Netflix aseguró que se garantizará un entorno de trabajo seguro y respetuoso para todo el elenco de Stranger Things. El estudio también señaló que se mantiene la producción, aunque con supervisión reforzada en los sets.

El caso ha generado una ola de reacciones entre los seguidores de la serie Stranger Things, quienes han expresado apoyo a la actriz y preocupación por el clima laboral dentro de la exitosa producción.

  •  ÚneteAQUÍa nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasMillie Bobby BrownNetflixStranger Things
Articulo anterior

Detienen a ocho y aseguran 250 mil litros de combustible en Veracruz

Siguiente articulo

Buen Fin 2025: Participantes obtendrán beneficios fiscales