Millie Bobby Brown denuncia a David Harbour por acoso en el set de Stranger Things

La actriz británica Millie Bobby Brown, protagonista de Stranger Things, presentó una denuncia formal contra su compañero David Harbour por presunto acoso e intimidación laboral.

La queja fue interpuesta ante los productores de Netflix, poco antes del inicio del rodaje de la quinta y última temporada de la serie Stranger Things.

De acuerdo con medios internacionales, la denuncia detalla episodios de trato hostil y comentarios inapropiados durante reuniones de trabajo y ensayos. Fuentes cercanas a la producción confirmaron que Netflix abrió una investigación interna para atender el caso y revisar la conducta del actor.

Reacción y medidas de Netflix

Hasta el momento, David Harbour no ha ofrecido declaraciones públicas. El intérprete de Jim Hopper ha reducido su presencia en redes sociales mientras se desarrolla la investigación.

Por su parte, la compañía Netflix aseguró que se garantizará un entorno de trabajo seguro y respetuoso para todo el elenco de Stranger Things. El estudio también señaló que se mantiene la producción, aunque con supervisión reforzada en los sets.

El caso ha generado una ola de reacciones entre los seguidores de la serie Stranger Things, quienes han expresado apoyo a la actriz y preocupación por el clima laboral dentro de la exitosa producción.