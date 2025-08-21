Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convierten en padres; dan la bienvenida a su primera hija

Millie Bobby Brown se convirtió en mamá a sus 21 años. La actriz de Stranger Things y su esposo, Jake Bongiovi, anunciaron este jueves 21 de agosto la llegada de su primera hija, compartiendo la noticia a través de Instagram con un mensaje lleno de emoción y privacidad.

“Este verano, dimos la bienvenida a nuestra dulce hija mediante la adopción. Estamos más que emocionados de comenzar este hermoso siguiente capítulo de la paternidad, con paz y privacidad. ← Ahora somos tres. Con amor, Millie y Jake Bongiovi.”

¿Cómo se convirtió Millie Bobby Brown en mamá?

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convirtieron en padres mediante adopción. La actriz destacó que este proceso se vivió en completa privacidad, priorizando la paz y el bienestar de su hija. Con este gesto, la pareja da inicio a su vida familiar sin dejar de lado su intimidad, compartiendo con sus seguidores únicamente la alegría de la llegada de su primer bebé.

La actriz de Netflix y el hijo de Jon Bon Jovi, comenzaron su relación como un apoyo emocional y con el tiempo se convirtieron en pareja oficial. Tras casarse en mayo de 2024, hoy celebran la llegada de su hija, iniciando un nuevo capítulo lleno de amor y unión familiar.

De Eleven, en Stranger Things, a mamá

Millie Bobby Brown saltó a la fama mundial interpretando a Eleven en Stranger Things, cuya última temporada se estrenará este 2025 en dos partes. Su talento le ha valido premios como el Saturn a mejor actriz joven, nominaciones a los Emmy y los SAG, y el reconocimiento de la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Además, es embajadora de buena voluntad de Unicef.

