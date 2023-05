Millones de litros de agua se desperdician en la colonia Guerrero; vecinos temen que se reviente la pileta

Millones de litros de agua se desperdician en la colonia Guerrero en el municipio de La Paz, como cascada sale de una pileta ubicada en Chiapas y Miguel Hidalgo y que generó severas inundaciones en las viviendas aledañas.

En el caso de don Juan Ramírez su casa está bajo el agua, incluso parado en medio de la corriente de agua, dijo que el derrame tenía 4 horas y que ya había sido denunciado ante los número de emergencia y ante el Organismo Operador del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) La Paz.

Vecinos ya sufren las consecuencias, el agua se metió hasta sus cuartos, afectando colchones, cajones de madera y ropa, además que el agua se filtró a través de la red de drenaje y se metió a los hogares, están bajo aguas negras y no pueden hacer nada, ya que el agua sigue su curso.

Pero no es un problema de hoy, de ayer o hace una semana, Sandra confirmó a las cámaras de CPS Noticias que desde septiembre del 2022 reportaron un derrame similar, y la autoridad igual no les hizo caso y lo dejó practicante un día completo tirándose el agua.

Ahora temen que la pileta reviente y cause estragos, incluso que llegue a un desastre, que las piedras y la corriente de millones de litros albergados en este punto puedan arrastrar a los vecinos.

“Chécate el muro allá, ve cómo está saliendo. No es la primera vez, ya ha pasado, ya se ha reportado y supuestamente esto ya no sirve, ya no tiene vida útil, según que esto lo iban a quitar, clausurar o a tirar, no sé qué vayan a hacer, el chiste es que no hacen nada, y como les digo si hace un accidente, imaginate que se llegue a tronar, por dónde va a pasar toda el agua, se va a llevar todo”.