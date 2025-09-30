Minera El Boleo enfrenta incertidumbre por supuesta suspensión

La situación laboral en Minera El Boleo, ubicada en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, es incierta luego de que medios locales informaran sobre la posible suspensión de actividades y el cese temporal de trabajadores. Hasta el momento, ni las autoridades gubernamentales ni la empresa coreana han emitido un comunicado confirmando el posible cierre de operaciones.

La compañía, formalmente denominada Minera y Metalúrgica del Boleo SAPI de CV, forma parte de un consorcio integrado por cinco firmas de origen surcoreano: Kores Corp., Nikko Copper, Hyundai Hysco, SK Networks e Iljin Copper Foil. Este proyecto inició su construcción en diciembre de 2010 con una inversión de 1,717 millones de dólares y comenzó producción en 2015.

Incierto futuro de Minera El Boleo

La operación de Minera El Boleo generaba en 2021 1,282 empleos directos, de los cuales 836 son sindicalizados y 446 de confianza, lo que representa un impacto significativo para la economía de Santa Rosalía y de todo el municipio de Mulegé.

En 2019, la compañía solicitó ante la Semarnat una ampliación de su Manifestación de Impacto Ambiental para extender su operación en 446 hectáreas adicionales, debido a que las reservas de mineral de su mina principal se están agotando. Sin embargo, hasta ahora no existe una resolución oficial sobre esta petición.

Fuentes locales indicaron que, de confirmarse el cierre, se pondrían en riesgo los empleos de cientos de trabajadores, además de afectar a proveedores y comercios de la región que dependen de la actividad minera.

Las autoridades estatales y federales no han emitido postura sobre el futuro de Minera El Boleo, lo que ha generado preocupación entre la población de Santa Rosalía, que depende en gran medida de la minería como fuente de ingresos.

En redes sociales, la empresa coreana compartió un mensaje por el Día Internacional del Corazón, sin hacer mención alguna sobre los rumores de cierre ni sobre la situación laboral de sus empleados.

Cabe señalar, que la presidenta municipal de Mulegé, Edith Aguilera, Aguilar insistió en que el fondo minero sigue en manos de la federación, a pesar de la operación de la salinera más grande del mundo y de empresas como Minera Boleo. Subrayó que continuará presionando para que esos recursos regresen al municipio y se inviertan en obra pública