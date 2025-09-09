Mineros quedan atrapados en mina de Coahuila

Un accidente en una mina de carbón de El Ejido El Mezquite en Coahuila dejará a 6 mineros atrapados este lunes 8 de septiembre, luego de que se registrara la ruptura del malacate, el mecanismo de acero que permite el traslado del carrito dentro del pozo. El hecho encenderá la alarma entre familiares y autoridades, que activarán de inmediato un operativo de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance se originará sin que se presenten víctimas mortales, aunque la situación generará preocupación por la imposibilidad de que los trabajadores logren salir por sus propios medios. Los mineros quedarán incomunicados físicamente, aunque se mantendrá contacto con ellos mediante equipos de superficie.

Elementos de Protección Civil del estado acudirán de inmediato a la zona, donde coordinarán maniobras para el rescate. La dependencia detallará que se utilizarán bombas de extracción, herramientas de apuntalamiento y brigadas especializadas en incidentes subterráneos, con la finalidad de recuperar a los atrapados en el menor tiempo posible.

Las maniobras de rescate de los mineros se realizan con extrema precaución debido a las condiciones técnicas del lugar, lo que ha complicado el acceso a la zona donde están atrapados los trabajadores.