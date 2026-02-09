La familia de uno de los mineros desaparecidos en Sinaloa identifica sus restos

La familia de uno de los mineros que permanecía desaparecido en Sinaloa tras el colapso de una unidad de extracción confirmó la identificación oficial de sus pertenencias y restos óseos. El hallazgo se produjo tras intensas jornadas de búsqueda coordinadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y brigadas de rescate especializadas, quienes localizaron los indicios en una galería secundaria del yacimiento afectado por el siniestro meses atrás.

El proceso de identificación fue posible gracias a las pruebas de ADN y al reconocimiento de objetos personales por parte de los deudos. Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de la entidad para completar los protocolos de ley.

De acuerdo con los reportes de las autoridades estatales, las labores de rescate no han concluido, ya que aún se busca el paradero de otros trabajadores que laboraban en la zona al momento del derrumbe. La zona permanece resguardada por elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), mientras peritos en ingeniería de minas evalúan la estabilidad del terreno para permitir el ingreso seguro de los equipos de recuperación de restos.

Contexto de la tragedia minera y búsqueda de justicia en Sinaloa

La situación de los mineros en Sinaloa ha puesto bajo la lupa a las empresas concesionarias y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Según estadísticas de organizaciones civiles, la minería en el noroeste del país sigue presentando altos índices de riesgo debido a la falta de supervisión en minas artesanales y de pequeña escala. Este hallazgo reciente de restos humanos reactiva la exigencia de las familias para que se realicen auditorías integrales a los refugios y sistemas de ventilación de las minas locales.

Antecedentes de casos similares en entidades como Coahuila y Sonora han servido como referencia para los colectivos de búsqueda que operan en Sinaloa. Los familiares del minero identificado señalaron que, aunque la noticia brinda un cierre parcial a su duelo, la demanda principal sigue siendo el esclarecimiento de las causas del colapso y la fincación de responsabilidades legales contra quienes resulten responsables de las omisiones en materia de seguridad industrial.

